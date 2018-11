Die Generation Y für sich gewinnen!

× Erweitern Foto: Fotolia Jobselektor feelgod

»Work smart, not hard!« Not hard? Das zentrale Motto der sogenannten Generation Y bringt vieles auf den Punkt. Millennials legen als Digital Natives Wert auf eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben, kämpfen um flexible Arbeitszeiten, hinterfragen Entscheidungen (Y = Why?) und wünschen sich eine Verbesserung der Führungsqualitäten des Arbeitgeber-Managements. Das selbstbewußte Auftreten der Generation Y stellt einen signifikanten Umbruch in der traditionellen Arbeitswelt und Arbeitnehmerschaft dar. Was wiederum viele Arbeitgeber, insbesondere aus dem Mittelstand, ratlos macht. Die gute Nachricht: Die Sorgen der Unternehmen sind unbegründet. Die Generation Y stellt an sich selbst höchste Ansprüche. »Flexible Arbeitszeiten« und »Home Office« mit großer Arbeitsleistung sind die Regel. Genau aus diesem Grund sind gerade die Generation Y-Berufstätigen auf dem Arbeitsmarkt inzwischen heiß begehrt. Sie gelten als High Potentials. Und der Arbeitsmarkt bietet für diese Zielgruppe in vielen Branchen mehr Jobs als besetzt werden können. Mitten in diesem »War of Talents« spielt die jeweilige Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle. Firmen müssen auf die wachsenden Ansprüche der Mitarbeiter eingehen. Viele mittelständische Unternehmen lassen sich in dieser Phase des Umbruchs von einem Beratungsunternehmen wie JobSelektor begleiten. Die JobSelektor-Geschäftsführerin Manuela Schwarz ist sich sicher: »Wenn Sie nachhaltig Talente anziehen, emotionale Verbundenheit von Mitarbeitern bewahren und herstellen sowie Leistung und Kreativität ihrer Mitarbeiter steigern wollen – dann kommen Sie langfristig um das Feelgood Management nicht herum. Der Gedanke dahinter: Der Wertschätzung folgt Wertschöpfung.«

Ziele des JobSelektor-Feelgood Managements sind unter anderem: die emotionale Verbundenheit von Mitarbeitern zu erhöhen; eine Unternehmenskultur voller Wertschätzung zu schaffen; die Unternehmensführung agiler und sozial kompetenter zu gestalten; Voraussetzungen für Hochleistung einzelner Mitarbeiter und Teams schaffen; Stärkere Motivation und mehr Effizienz durch eine optimierte Unternehmenskultur. Entscheidend ist, dass die einzelnen Maßnahmen des Feelgood-Managements zur jeweiligen Unternehmenskultur passen und langfristig angelegt sind. Feelgood Manager, die als Bindeglied zwischen Organisation, Mitarbeitern und Führungskräften fungieren, verleihen diesem Prozess die notwendige Nachhaltigkeit. In ihrem Aufgabenbereich liegen unter anderem die Kommunikation mit den Mitarbeitern, Konfliktmanagement und die Kreativität, sich attraktive, praktikable Mitarbeiterangebote einfallen zu lassen. An wen wenden sich nun Unternehmen, die in diesem Sinne ihre Unternehmenskultur optimieren möchten? Zum Beispiel an das Jobvermittlungs- und Beratungsunternehmen JobSelektor. Feelgood Management ist eine der Kernkompetenzen des im Großraum Stuttgart ansässigen StartUps. Beratung und praktische Serviceleistungen des hochqualifiziertes Experten- Team sind dabei stets individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und des gesamten Unternehmens gerichtet und das unter dem Motto: »Gemeinsam zum Erfolg.«

