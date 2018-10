Berufsinformationsmesse

× Erweitern Bachelor Master Messe

Studium oder Ausbildung? Uni oder FH? Im Ausland studieren oder in der Nähe? Direkter Berufseinstieg nach dem Abschluss oder ein weiterführendes Studium? Schüler und Bachelor-Absolventen stehen nach ihrem jeweiligen Abschluss gleichermaßen vor der Herausforderung, einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Die Studienwahlmessen »MASTER AND MORE« am 9. und »BACHELOR AND MORE« am 10. November im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) unterstützen, mit zahlreichen Ausstellern und einem begleitenden Vortragsprogramm, bei der Studienwahl.

Die Studienwahlmessen der Informationsdienste »MASTER AND MORE« und »BACHELOR AND MORE« bieten Studieninteressierten die Chance, mit zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulen in Kontakt zu treten. Ebenfalls vertreten sind Unternehmen und Organisationen mit spannenden Angeboten, wie zum Beispiel dualen Studiengängen oder Praktikumsplätzen. Die Messe »MASTER AND MORE« informiert Bachelor-Studierende und -Absolventen rund um Master-Studiengänge sowie Karrieremöglichkeiten nach ihrem Abschluss. Ob als Student, Absolvent oder bereits Young Professional, wer auf der Suche nach einem passenden weiterführenden akademischen Weg ist, wird hier gut beraten, denn das Angebot ist vielfältig wie professionell. Die »BACHELOR AND MORE«-Messe richtet sich wiederum an Schul-Absolventen, die auf der Suche nach einem geeigneten Erststudium sind. Auch Studieninteressierte, die keine klassische Hochschulzugansberechtigung erworben haben, können sich hier über Wege und Mittel eines Bachelorstudiums informieren. Messebesucher können individuelle Beratungsgespräche führen und sich über Bachelor- bzw. Master-Studiengänge in den verschiedensten Fachbereichen, wie zum Beispiel Wirtschaft und Management, Sprach- und Kulturwissenschaften, Medien, Ingenieurwesen und Naturwissenschaften informieren. Zusätzlich bieten viele der teilnehmenden Hochschulen Vorträge zu Studienangebot und Studentenleben an. Im Rahmen des begleitenden Programms referieren Experten über studienrelevante Themen. Alle Besucher können ihren Messebesuch im Vorfeld planen und individuelle Beratungsgespräche mit den Ausstellern vereinbaren. Außerdem können vorab Plätze in den Vorträgen vorgemerkt werden. Genaue Informationen sind auf den jeweiligen Webseiten nachzulesen.

MASTER AND MORE, Fr. 9. Nov., 9 - 16 Uhr, ICS- Internationales Congresscenter Stuttgart, Infos & Anmeldung: www.master-and-more.de/master-messe-stuttgart

BACHELOR AND MORE, Sa. 10. Nov., 9 - 16 Uhr, ICS- Internationales Congresscenter Stuttgart, Infos & Anmeldung: www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-stuttgart