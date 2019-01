ebm-pap st in Mulfingen - Ausbildung mit Zukunft

× Erweitern Fotos: ebm-papst ebm papst Ausbildung

Was kommt nach der Schule? Eine Frage, die Schülerinnen und Schüler spätestens im Jahr vor ihrem Abschluss bewegt. Egal ob Ausbildung oder Studium: Oft fällt es Jugendlichen nicht leicht, sich im Labyrinth der Möglichkeiten zu orientieren. Daher ist auch ebm-papst, weltweit führender Hersteller von Motoren und Ventilatoren, beim Berufsinformationstag am 26. Januar im Berufsschulzentrum Künzelsau von 9 bis 14 Uhr mit einem Informationsstand dabei.

Das Unternehmen bietet allein am Hauptsitz in Mulfingen zwölf verschiedene Ausbildungsberufe im gewerblichen und kaufmännischen Bereich. Aber ebm-papst ist auch Partner für duale Studiengänge in verschiedenen Fachrichtungen. Ein besonderes Angebot ist das Kooperative Studienmodell »Elektrotechnik«, das eine verkürzte Fachausbildung beim Technologieführer mit einem Ingenieurstudium der Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau verbindet.

Im Rahmen des Berufsinformationstages haben interessierte Jugendliche die Möglichkeit, sich mit Ausbildern und aktuellen Auszubildenden über deren Erfahrungen auszutauschen und sich Tipps für die Bewerbung zu holen. Wie in der Ausbildung sollte der Spaß nicht zu kurz kommen, deshalb besteht die Möglichkeit, an einem »Gebläsekicker« sein Können zu beweisen. Die Besucher können so neben spannenden Einblicken hinter die Kulissen einer Ausbildung bei ebm-papst auch gleich noch ihren Ehrgeiz und ihre Teamfähigkeit am »Gebläsekicker« unter Beweis stellen. Schon während der Ausbildung haben Auszubildende in verschiedenen Projekten die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und Herausforderungen gemeinsam im Team zu lösen.

