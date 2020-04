Für wen Zeitarbeit am sinnvollsten ist

Zeitarbeitsfirmen sind wichtige Unternehmen, die dafür sorgen, dass Stellen an Menschen vermittelt werden, die sonst möglicherweise nicht so gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Wer aber profitiert eigentlich am meisten von der Zeitarbeit?

Es handelt sich dabei um Gruppen, für die es nicht so einfach ist, eine gute Arbeit zu finden. Oft handelt es sich dabei um Arbeitslose, Geringqualifizierte oder beispielsweise Menschen mit Behinderung. Für sie kann die Zeitarbeit sogar eine Art Sprungbrett sein, denn sie bekommen nicht nur Stellen vermittelt, sondern können in verschiedenen Bereichen wertvolle Erfahrungen sammeln und dadurch ihre Skills zunehmend stärken. Konsequenterweise werden sie so auf dem Arbeitsmarkt attraktiver. Das gilt auch für Berufseinsteiger, die sich vielleicht noch nicht ganz so sicher sind, in welche berufliche Richtung es zukünftig für sie hingehen soll. Sie können über die Zeitarbeit erstmal in den jeweiligen Beruf reinschnuppern und so mit sichereren Schritten Richtung Zukunft gehen. Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, profitieren ebenfalls davon, denn sie kommen häufig in einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme unter und werden danach von Zeitarbeitsfirmen eingestellt.