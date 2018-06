Pflege – (m)eine Chance

× Erweitern Foto: Fotolia Frauen im Beruf

Ludwigsburg. Für Frauen, die ihre berufliche Chance in der Pflege sehen, findet am Dienstag, 16. Juni 2018, von 9:00 bis 11:00 Uhr in der Ludwigsburger Arbeitsagentur eine Vortragsveranstaltung statt. Andreas Boecker, Berater Altenpflegeausbildung Baden-Württemberg, informiert über Möglichkeiten des Berufseinstiegs, der Berufsausbildung, die auch in Teilzeit möglich ist und über die möglichen Entwicklungschancen im Beruf.

Die drei Ausbildungsberufe Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie die Altenpflege werden ab 2020 zu dem Pflegeberuf „Pflegefachfrau/ -mann“ zusammen geführt. Wie wird die neue Ausbildung aussehen? Welche Chancen bietet sie? Diese und weitere Fragen werden beantwortet. Zudem bietet sich die Gelegenheit, mit weiteren Fachkräften aus der Pflege ins Gespräch zu kommen.

Für die Veranstaltung, die von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt organisiert wird, entstehen den Teilnehmerinnen keine Kosten. Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de ist allerdings erforderlich.

Veranstaltungsdaten:

Dienstag, 16. Juni 2018, 9:00 – 11:00 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Raum 119, 1. Stock (gegenüber Berufsinformationszentrum)

Stuttgarter Straße 53