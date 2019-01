Reca Norm - Hier wird Zusammenhalt groß geschrieben

× Erweitern Reca Norm

Schulabschluss in der Tasche? Auf der suche nach einem Ausbildungsplatz? Was und wo? Ganz einfach bei Reca. Richtig einsteigen. Clever anfangen in einem jungen, dynamischen und weltweit erfolgreichen Unternehmen, das es jedem Auszubildenden leicht macht, sich einzuleben und zu integrieren. Beim Ausbildungsbeginn 2018 starteten 20 neue Azubis und meisterten gemeinsam mit den »Alten« alle Herausforderungen im Team, denn Zusammenhalt wird bei den Reca Azubis groß geschrieben. Reca Norm ist ein internationales Direktvertriebsunternehmen im Bereich Handwerk und Industrie. Reca bietet mehr als Beratung und Betreuung. Unsere Kunden spüren 100 Prozent Herzblut und Leidenschaft. Mit über 186 Mio. Euro Umsatz, rund 1.000 Mitarbeitern und etwa 74.000 Aktivkunden ist Reca Norm ein stetig wachsendes Unternehmen, das Sicherheit und Beständigkeit bietet. Jetzt bewerben für den Ausbildungsbeginn 2020.

RECA NORM GmbH,

Am Wasserturm 4, 74635 Kupferzell

Fon: 07944-610, recanorm.de/karriere