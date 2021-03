Region Rothenburg: Digitale Berufsinfotage im Mai

Coronabedingt muss die geplante 3-tägige Wirtschaftsmesse Region Rothenburg mit integriertem Berufsinfotag nun nochmals um ein Jahr, auf 13. bis 15. Mai 2022, verschoben werden.

Um trotzdem in diesem Jahr alle Schülerinnen und Schüler über die vielfältigen Ausbildungsangebote in der Region zu informieren, organisieren die Stadt Rothenburg und der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Rothenburg gemeinsam im Mai die digitalen »Berufsinfotage Junge-Talente 2021«. Dazu wird die bewährte Schülerbroschüre »Junge Talente« in gedruckter Form neu aufgelegt, u.a. beinhaltet mit Ausbildungsangeboten, Praktikumsstellen und Ansprechpartner jedes teilnehmenden Ausbildungsbetriebs. Zusätzlich werden die Broschüreninhalte interaktiv auf der, dann neu-gestalteten, Internetseite www.ausbildung-rothenburg.de präsentiert.

Durch diese zweifache und online permanent aktualisierte Informationskampagne werden so auch im Jahr 2021 Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsangebote und Praktikumsmöglichkeiten in der Region Rothenburg auf dem Laufenden gehalten. Schulen können diese ausführliche Übersicht zur Vorbereitung auf die Berufsinfotage sowie danach als aktuelle, regionale Perspektiven-Übersicht verwenden.

Aktuell läuft die Anmeldefrist für teilnehmende Ausbildungsbetriebe sowie die Neugestaltung der Homepage www.ausbildung-rothenburg.de. Freigeschaltet werden die Internetseiten zeitgleich mit der Verteilung der gedruckten Broschüren Anfang Mai dieses Jahres.

Digitale »Berufsinfotage Junge-Talente 2021« für die Region Rothenburg ob der Tauber, Mo. 10. bis Fr. 21. Mai 2021, www.ausbildung-rothenburg.de