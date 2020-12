Söhner Kunststofftechnik GmbH – Ein besonderes Ausbildungsjahr

Normalerweise werden bei Söhner Kunststofftechnik in Schwaigern umweltfreundliche Mehrwegverpackungen aus Kunststoff hergestellt. Technische Auszubildende werden an die Entwicklungs- und Herstellungsprozesse in der Kunststoffverarbeitung herangeführt und kaufmännische Auszubildende lernen die dazugehörigen Verwaltungsaufgaben kennen. Doch in diesem Frühjahr war alles etwas anders. Das Produktspektrum, mit dem sich die Nachwuchskräfte befassen, wurde mit Blick auf die Pandemie erweitert. Um Menschen bei Begegnungen zu schützen, hat das Unternehmen in kurzer Zeit verschiedene Trennwände entwickelt. Den Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt konnten die Auszubildenden dabei mitgestalten. Söhner bietet auch 2021 die Möglichkeit auf eine Ausbildung oder ein duales ­Studium.

