Vorstellungsgespräch - Nur nicht die Nerven verlieren

Wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat die erste Hürde im Bewerbungsprozess bereits genommen: Die Unterlagen waren überzeugend und der Betrieb möchte den Bewerber gerne persönlich kennenlernen. Der Job ist damit allerdings noch nicht in der Tasche, denn in einem solchen Gespräch kann eine Menge schiefgehen, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Regel Nummer 1 lautet Ruhe bewahren! Bei den meisten Fragen der Personaler geht es nicht zwangläufig um richtige oder falsche Antworten – vielmehr wollen sie sich ein Bild von der Persönlichkeit des Bewerbers machen. Ein freundliches, aufgeschlossenes und selbstbewusstes Auftreten ist also enorm wichtig. Üblich sind Fragen nach Motivation, Werdegang und persönlichen Stärken oder Schwächen. Unbedingt sollte man genau über das Unternehmen, bei dem man sich bewirbt, informiert sein – es kann durchaus sein, dass hier vereinzelte Testfragen gestellt werden. Wer sich hier nicht auskennt, scheitert in der Regel sofort.