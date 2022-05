Freizeit-Land Geiselwind: Action, Fun und Abenteuer

Seit der Übernahme 2017 von Matthias Mölter, gibt es nur ein Ziel im Freizeit-Land Geiselwind: Von ganz klein bis ziemlich groß – Action, Fun und Abenteuer für die ganze Familie.

Das Freizeit-Land Geiselwind erschafft aus alter Tradition ein Wunderland voller Abenteuer und neuem Glanz. Der Park lässt die Zeit nicht stillstehen und passt sich dem Modernen an.

2019 eröffnete der Themenbereich »Drachenbucht« mit einer kilometerlangen Wegstrecke im Labyrinth »Meister Ling`s magischer Garten«. »Tukis verrückte Farm« war 2020 der zweite neue Themenbereich, ein Bauernhof mit 14 Attraktionen. Neu in dieser Saison ist auf 1.000 m² die Indoor-Spielhalle »Tukis Unterwasserwelt«, hier finden die kleinen Gäste ein Paradies für sich mit Bälle-Pool, Klettermöglichkeiten, Hindernis-Parkour- und vielen weiteren Spielemöglichkeiten. Der dritte Themenbereich »Forbidden Kingdoms« eröffnete 2021. Hier erlebt man Adrenalin in 80 Metern Höhe auf »Merlin and the Magic Circle«, oder eine Entdeckungsreise in »Ramses«.

»Taka Waka« im Safari Land ist eine weitere Neuheit in diesem Jahr und die siebte neue Achterbahn für Nervenkitzel, der die ganze Familie einlädt. Auch kulinarisch wird viel geboten, von der fränkischen Küche, über leckere Burger bis hin zu einer eigenen Eismanufaktur rundet ein reichhaltiges Angebot einen perfekten Besuch genüsslich ab.

Für den ultimativen Adrenalin-Kick sorgt der ehemalige Boomerang der nun unter dem Namen »Der Fluch des Kraken«, der mit seinen drei Überkopfelementen vorwärts und rückwärts ordentlich Nervenkitzel bereit hält. Gleich nebenan begibt man sich mit der »Flugmaschine« auf eine Zeitreise. Natürlich können sich die Gäste auch auf jede Menge Shows freue. Neben der neuen Zaubershow »Magic Journey« gibt es auch die »Crazy Dogs« im Freizeit-Land Varieté Theater zu erleben.

Freizeit-Land Geiselwind

Wiesentheider Str. 25 · 96160 Geiselwind

Tel: 09556-921192 · freizeit-land.de