Osterhase Hasenfranz

Während der Kornwestheimer Ferien wartet, vom 13. bis 24. April 2022, ein abwechslungsreiches Programm auf neugierige Familien. In dieser Zeit hat die Ravensburger Kinderwelt täglich geöffnet. Wochentags warten jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr spannende Workshops auf die Kids und auch der Rätselspaß kommt nicht zu kurz.

Ob ein selbst gebasteltes Osternest als Geschenk für die Oma und Opa oder ein ganz individuelles memory® zum immer wieder Spielen für Zuhause: Beim Osterferien-Programm in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim ist für jedes Kind etwas dabei. Immer vor und nach dem kreativen Angebot können die kleinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen die mehr als 20 Attraktionen der Kinderwelt erleben und nach Herzenslust ausprobieren. Rutschen, toben und klettern im „verrückten Labyrinth“ Abenteuerparcours, eine wackelige Fahrt auf dem Plitsch-Platsch Pinguin Karussell oder der erste Führerschein in der Kinderverkehrsschule – ein ganzer Tag voller Spaß ist hier garantiert. Eine wertvolle Stärkung, sowie der Eintritt sind im Preis von 15 Euro pro Kind bereits inklusive. Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154/1785870.

Am Karfreitag, 15. April 2022 und Ostermontag, 18. April 2022, gibt es für Interessierte ein kostenloses Bastelangebot zum selbst basteln. Hier entstehen süße Osterhäschen für Zuhause. An diesen beiden Tagen entfallen die betreuten Workshops des Ferienprogramms.

Rätsel-Spaß vor Ort und in der Stadt

Während der Ferien wartet auf die Gäste eine Ostereier-Suche der besonderen Art: In der Kinderwelt sind bunte Eier versteckt, auf denen verschiedene Buchstaben zu finden sind. Zusammen ergeben diese ein Lösungswort, welches an der Kasse gegen eine Überraschung eingetauscht werden kann.

Wer gerne rätselt und nebenbei die Stadt entdecken möchte, der startet am Rathaus in Kornwestheim mit der Kornwestheimer Rätsel-Rallye und entdeckt in 20 Fragen die Stadt. Auch hier gilt es das Lösungswort durch die verschiedenen Aufgaben herauszubekommen, damit am Ende der Ort entschlüsselt werden kann, an dem eine geheime Schatztruhe mit jeder Menge Preise wartet.

Aktionsangebot im Ravensburger Shop

Im angeschlossenen Shop warten tolle Ideen für kleine und größere Ostergeschenke. Wie wäre es mit dem beliebten Klassiker „Lotti Karotti“? Oder ihr entdeckt ein neues Puzzle mit eurem Lieblingsmotiv. Von den Legepuzzles für die Kleinsten ab vier Jahren bis hin zur Variante für echte Profis mit 40.320 Teilen – hier ist für jeden was dabei.