Jetzt qualifizieren: Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim sucht die memory® Profis 2022

Wer ist bei der berühmten Suche nach dem zweiten Bildkärtchen am erfolgreichsten? Die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim sucht am 5. und 6. März 2022 jeweils eine/n memory® Meister/in. Mitmachen dürfen alle Spielefans von vier bis 99 Jahren. Aufgepasst: Kinder haben bei dem genial-einfachen Spiel besonders gute Gewinnchancen! Auf die Gewinner/innen warten kostenlose Familieneintritte bei verschiedenen Ausflugszielen sowie große Ravensburger Spielepakete.

Von Ravensburg hinaus in die Welt: Vor über 60 Jahren brachte Ravensburger das erste memory® Spiel heraus, das bis heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten Spiele weltweit ist. Dass Kinder bei der Bilderpaarsuche den Erwachsenen oft überlegen sind, macht aus memory® das perfekte Wettkampf-Spiel für alle Altersklassen.

Am 5. und 6. März 2022 um den Titel kämpfen

An die Kärtchen, fertig, los! Wer seinen Mitspielern/innen immer überlegen ist oder einfach das Spiel liebt, der sollte sich direkt für die memory® Meisterschaft anmelden. Dies geht online über ravensburger-kinderwelt.de/events, telefonisch unter 07154-1785870 oder per Mail an info@ravensburger-kinderwelt.de. Pro Spieltag können maximal 32 Teilnehmer/innen mitmachen und um den Titel kämpfen. Dabei gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, malt zuerst! Teilnehmer/innen erhalten am Spieltag freien Eintritt und bis zu fünf Begleitpersonen sichern sich den Sonderpreis von nur 7 Euro pro Person.

Mit Glück und Strategie zum Meistertitel: Jeweils 32 mutige Teilnehmer/innen krempeln dafür die Ärmel hoch und spielen im K.-O.-System memory®. Ob sie im entscheidenden Moment die Nerven behalten und das passende Kärtchen finden? Die Gewinner/innen dürfen sich künftig „memory® Meister/in 2022“ nennen und sich über Familieneintritte zu großartigen Ausflugszielen freuen. Zusätzlich gibt es für die drei Erstplatzierten jeweils ein großes Ravensburger Puzzlepaket. Und auch die weiteren Teilnehmer/innen, für die es nicht aufs Treppchen reicht, gehen nicht leer aus. Es wartet ein Bastelset für die Gestaltung ihres eigenen memory® Spiels.

Gäste und Teilnehmer/innen informieren sich vorab unter www.ravensburger-kinderwelt.de/corona über die aktuellen Corona-Regelungen.