Narri Narro – Fasching oho!

In den Faschingsferien wartet vom 28. Februar 2022 bis zum 4. März 2022 ein buntes Programm auf die Besucher der Indoor-Erlebniswelt. Kinder ab sechs Jahren können täglich am Ferienprogramm teilnehmen, Interessierte nutzen das offene Bastelangebot und verkleidete Kinder erhalten in der Ferienwoche freien Eintritt.

Die Faschingszeit steht vor der Tür und die Ravensburger Kinderwelt feiert mit. In den baden-württembergischen Schulferien können interessierte Kinder ab fünf Jahren wieder am kreativen Ferienprogramm teilnehmen. In Spiele-Erfinder-Workshops können Sprösslinge ihre eigenen Ideen aufs Brett bringen. Zur Verfügung stehen dabei original Ravensburger Materialien wie Würfel, Figuren und Kärtchen und natürlich wird zuerst erklärt wie ein Spiel entsteht. Interessenten können am Montag, 28. Februar 2022 und Mittwoch, 2. März 2022, ihre Kreativität unter Beweis stellen. Eine bunte Rassel können Musikbegeisterte am Dienstag, 1. März 2022, kreieren. Wer sich für das beliebte Gedächtnisspiel memory® begeistern kann, gestaltet mit verschiedenen Materialien ein individuelles memory® für Zuhause. Die Möglichkeit hierzu haben Kinder am 3. März 2022. Am Freitag, 4. März 2022, entstehen dann wieder Puzzles mit individuellen Motiven.

Die Workshops werden jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr angeboten. Eine Teilnahme ist für Kinder ab sechs Jahren möglich und kostet 15 Euro inklusive Eintritt, Workshop und Verpflegung. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07154-1785870 oder per E-Mail info@ravensburger-kinderwelt.de möglich.

Farbenfrohes Rahmenprogramm

Die Spielewelt steht auch in den Ferien wie gewohnt mit den über 20 Attraktion für kleine und große Abenteurer bereit. Es geht jedoch bunt zu: Kinder, die sich beispielsweise als Pirat, Monster oder Fee verkleiden, erhalten freien Eintritt – der Kreativität der Besucher sind hier keine Grenzen gesetzt. Zudem können Bastelfreunde sich noch vor Ort kostenlos eine Faschingsmaske basteln. Wer möchte, der nutzt im Anschluss das Angebot an leckeren Berlinern in Ravos Bistro.

Gäste informieren sich vorab unter www.ravensburger-kinderwelt.de/corona über die aktuellen Corona-Regelungen.