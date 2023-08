Kinderferienprogramm auf Schloss Kapfenburg: SchlossFerienTag

Foto: Schloss Kapfenburg

Langeweile in den Sommerferien? Nicht beim Kinderprogramm auf Schloss Kapfenburg. Am Donnerstag, den 31. August, und Freitag, den 01. September, bietet die Stiftung Schloss Kapfenburg erstmals eintägige Ferienevents für Schulkinder an.

Los geht es mit einer Schlossführung. Sonja Heinen und ihr Assistent, die Fledermaus d’Artaganan, tauchen dabei mit den Kindern in die Geschichte des Schlosses ein. Auch ein Besuch der Proben der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg steht auf dem Programm. Denn dort, wo früher der Deutsche Orden residierte, bereiten sich heute Orchester, Chöre und Ensembles auf ihre Konzerte vor.

Nach der Tour durch die Geschichte wird gebastelt und es geht zum gemeinsamen Mittagessen in der Akademie. Am Donnerstag gibt es Pasta, am Freitag Schnitzel mit Pommes. Danach gilt es Rätsel zu lösen, um den verschollenen Schatz der Deutschordensritter zu finden und zum Abschluss des Tages werden historische Spiele im Garten gespielt. Zeit für ein Eis bleibt dabei natürlich auch.

Der Preis pro Kind beträgt 38,00 Euro inkl. Speisen und Getränken. Das Mindestalter beträgt 7 Jahre. Infos und Anmeldung auf www.schloss-kapfenburg.de (Menüpunkt „Kinder & Abenteuer“) und unter Fon +49 7363 96 18 17