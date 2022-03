Ravensburger Kinderwelt hat die memory® Profis 2022 gekürt

Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. März 2022, haben sich in der Ravensburger Kinderwelt zahlreiche Liebhaber des berühmten Klassikers „memory®“ gemessen. An beiden Tagen wurden die besten Spieler und Spielerinnen als memory® Profis gekürt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren dabei durchweg von der Veranstaltung begeistert.

Zahlreiche Kinder, junge Erwachsene, Eltern und Großeltern haben sich am vergangenen Wochenende in der Indoor-Erlebniswelt eingefunden, um sich beim memory® spielen zu behaupten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen setzten sich hierbei aus einer bunten Mischung von jung bis alt zusammen. Von den Kleinsten mit vier Jahren bis hin zu Mamas, Papas und einer mutigen Großmutter – alle stellten sich dem spannenden Turnier.

Am ersten Spieltag setzte sich letztlich der 6-jährige Yigit vor Julia (8) und Meryem (7) durch und darf sich zusammen mit Louisa (19), die am Sonntag das Rennen machte, memory® Profi 2022 nennen. Am Sonntag, 6. März, belegte der 9-jährige Eymen einen tollen zweiten Platz und für die erst sechs Jahre junge Leandra reichte es mit dem dritten Platz aufs Treppchen. Die Erstplatzierten freuten sich über ein großes Puzzlepaket, sowie Freikarten für den Freizeitpark Ravensburger Spieleland. Auf die Zweitplatzierten wartete eine 5er-Karte der Kinderwelt für weitere Besuche in der Indoor-Erlebniswelt und ebenfalls ein Puzzlepaket. Die Drittplatzierten Meryem und Leandra dürfen mit der ganzen Familie das Museum Ravensburger besuchen und durften ebenfalls mit einem Puzzlepaket nach Hause gehen.

Bei einer großen Siegerehrung mit Maskottchen Ravo erhielten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine personalisierte Urkunde und ein Bastel-Set mit Original memory® Kärtchen und Schachtel, um selbst kreativ zu werden. So bleibt die Meisterschaft noch lange in Erinnerung. „Wir freuen uns riesig, dass die Veranstaltung so positiv von den Besuchern und Besucherinnen angenommen wurde. Es ist schön zu sehen, dass der bekannte Klassiker durch alle Altersklassen hindurch und über unterschiedliche Sprachen hinweg verbindet“, so Teresa Auer, Betriebsleiterin der Ravensburger Kinderwelt.