Verkehrssicherheitstage: Erstklässler erhalten freien Eintritt in die Ravensburger Kinderwelt

Erstklässler aufgepasst! Am Wochenende, 2. und 3. Oktober 2021,trainiert das Kinderwelt-Maskottchen Ravo wieder zusammen mit Abc-Schützen den sicheren Weg zur Schule. An den Verkehrssicherheitstagen erhalten Schulanfänger freien Eintritt. Außerdem wartet auf alle Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Aha-Erlebnissen. Bis zu fünf Begleitpersonen profitieren von einer vergünstigten Tageskarte von je acht Euro.

Am kommenden Wochenende können Erstklässler die Indoor-Erlebniswelt kostenlos besuchen. Für die diesjährigen Verkehrssicherheitstage haben die Kinderwelt-Partner, das Polizeipräsidium Ludwigsburg, die Spedition Große Vehne, die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg, die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr sowie die Unfallkasse Baden-Württemberg zusammen ein vielfältiges Programm rund um das Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“ zusammengestellt.

In der Kinderverkehrsschule machen Kinder ihren ersten eigenen Führerschein. Beim Theorie- und Praxisunterricht lernen die kleinen Besucher/-innen so auf kindgerechte Weise die Regeln im Straßenverkehr kennen. Auf dem Wetteplatz können Klein und Groß außerdem beim „Tote-Winkel-Check“ mit dem Speditionsunternehmen Große Vehne ausprobieren, wie schnell man aus dem Sichtfeld anderer Verkehrsteilnehmer verschwindet. Beim Riesen-Wimmelbild der Kreisverkehrswacht beweisen die kleinen Besucher/-innen ihr Wissen über das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Zudem warten auch ein Kindergurtschlitten und interaktive Bewegungsspiele auf die Gäste. Die AOK berät am Samstag zudem zum Thema „Schulranzen“.

Highlight ist sicherlich das Theaterstück „Das Kleine Zebra“, dass täglich um 14:30 Uhr aufgeführt wird. Das kleine Zebra hat sich verlaufen und trifft auf einen Polizeibeamten, der den Kindern gerade das richtige Verhalten an der Straße erklären will. Mit Musik und Spaß lernen die Kinder hier spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

An beiden Tagen können die Kinder zudem um 11 und 15 Uhr den kostenlosen Workshop „Spielend schwimmen lernen“ besuchen und hier mit Experimenten und der kleinen Schwimmfibel mehr über das Element Wasser erfahren. Eine Anmeldung an der Kasse ist hierzu erforderlich.

Tipp: Bis zu fünf Begleitpersonen dürfen zu einem vergünstigten Eintrittspreis von acht Euro pro Tagesticket in die Ravensburger Kinderwelt. Freikarten und die ermäßigten Tickets erhalten Eltern an den Schulen oder unter online unter www.ravensburger-kinderwelt.de/erstklaessler.

Die aktuell geltenden Hygieneregeln finden Besucher zum Nachlesen auf ravensburger-kinderwelt.de/corona.