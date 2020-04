Diplom-Biersommeliers bei der Familienbrauerei Dinkelacker schließen Ausbildung erfolgreich ab

Bier-Expertise auf höchstem Niveau: Drei Vertriebsmitarbeiter der Familienbrauerei Dinkelacker haben kürzlich die Ausbildung zum Diplom-Biersommelier erfolgreich abgeschlossen. Ihr Wissen bringen sie zukünftig in der Kundenberatung sowie in neuen Angeboten innerhalb der Brauerei ein.

In dem zweiwöchigen Intensivkurs beschäftigten sich die beiden Gastronomie-Verkaufsleiter Swen Nöth und Richard Cazacu sowie der Gebietsverkaufsleiter Holger Reinhardt mit dem Produkt Bier in all seinen Facetten und Konsumanlässen: von den Rohstoffen über verschiedene Herstellungsverfahren bis hin zur Produktpräsentation und -vermarktung. Da Sommeliers häufig beratend in der Gastronomie tätig sind, gehört Wissen über Schank- und Zapftechnik genauso dazu wie Hygiene und Glaskultur. Dazu verkosteten die Teilnehmer rund hundert verschiedene Biere diverser Stile, um deren Sensorik – Farbe, Geruch und Geschmack – kennen- und kommunizieren zu lernen.

Kompetente Ansprechpartner für Gastronomen

„Dass unsere Mitarbeiter nun geprüfte Bier-Sommeliers sind, freut uns und macht uns stolz. Als Traditionsbrauerei mit vier großen Marken stellen wir ein breites Spektrum unterschiedlicher Biere in bester Qualität und Handwerkskunst her. Gleichzeitig ist der deutsche, aber vor allem der internationale Biermarkt schier unendlich vielfältig und spannend. Umso wichtiger ist es, dass unsere Mitarbeiter hier bestens geschult und qualifizierte Ansprechpartner für unsere Kunden sind“, erklärt Bernhard Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Familienbrauerei Dinkelacker. Weitere Mitarbeiter aus dem Vertrieb und dem Marketing sollen die Ausbildung ebenfalls absolvieren, sodass mittelfristig alle Vertriebsmitarbeiter an dem Wissen teilhaben können.

Angebote für Brauerei- und Bierfans in der Planung

Neben der Kundenberatung sollen die frisch gebackenen Biersommeliers zukünftig geführte Verkostungen und Speisenbegleitungen mit Bieren aus der Familienbrauerei anbieten. „So weiten wir unser Angebot für Brauerei- und Bierfans kontinuierlich aus. Als heimatverbundenes Familienunternehmen wollen wir eine Brauerei zum Anfassen sein und unsere Leidenschaft für Bier erlebbar machen“, sagt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei. Eine erste Aktion fand bereits statt: Am Freitag, 17. April, verkosteten die Sommeliers Swen Nöth und Richard Cazacu sieben Biere der Marke Schwaben Bräu – gemeinsam mit anderen Bierliebhabern digital über Facebook Live. Die Teilnehmer konnten im Vorfeld die schwäbische Bierprobe in der Box nach Hause bestellen.

Ein Interview mit den Biersommeliers gibt es auf dem Dinkelacker Bierblog unter https://dinkelacker-bierblog.de/dinkelacker-biersommelier/