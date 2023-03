Tipps fürs Wochenende 3.-5. März 2023

Von Freitag, 3. März bis Sonntag, 5. März lohnt sich die Fahrt nach Neckarsulm. Dort ist nämlich der Hamburger Fischmarkt zu Gast und verbreitet mit Marktschreiern und frischem Fisch hanseatische Atmosphäre. Darüber hinaus haben die Geschäfte am Sonntag geöffnet. Mehr Infos: hier

Auf dem Kunst- und Designmarkt in Stuttgart kann am Samstag und Sonntag gestöbert, entdeckt und bei rund 200 kleinen Labels eingekauft werden.

In Künzelsau können Besucher am Samstag alle Arbeiten und Experimente des 58. Regionalwettbewerbs Heilbronn-Franken von Jugend forscht bewundern.

Im Rahmen der 21. JazzMe Konzertreihe treten auch dieses Wochenende jeden Abend wieder verschiedenste Künstler in Eberbach auf.

Am Samstag tritt in Langenburg Colludie Stone mit waschechtem Irish-Celtic Folk auf und sorgt für Stimmung.

In Bad Rappenau können sich Zuhörer über Blues freuen beim Konzert von Thomas Scheyett.

In Mosbach begeistert Theo Plath am Sonntag am Fagott mit Klavierbegleitung von Aris Alexander Blettenberg. Die Musiker präsentieren in Mosbach Stücke von Camille Saint-Saëns, Nadja Boulanger, Claude Debussy, und César Franck.

In Osterburken wird mit Philipp Weber bei seiner Suche nach dem perfekten Getränk am Samstag gelacht.

Im Kulturkeller in Heilbronn tritt am Samstag Philipp Scharrenberg auf und fragt sich ob Verwirren menschlich ist.

In der Schleyerhalle in Stuttgart tritt Deutschlands beliebteste Pferdeshow Cavalluna auf und begeistert mit 53 Pferden, einem Hund und einem Esel.

Kulturinteressierte können auch dieses Wochenende verschiedene Ausstellungen besuchen:

Die Multimedia Ausstellung "Van Gogh - the Immersive Experience" ist auf jeden Fall die Reise nach Ludwigsburg wert und eröffnet einen neuen Blick auf das Leben und die Werke des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh.

Noch bis 31. März widmet sich das BikiniART-Museum in Bad Rappenau Amy Winehouse und stellt Kleidungsstücke der Ausnahmekünstlerin vor. Mehr Infos hier

In Rothenburg kann man in der Ausstellung "Pittoresk" Bilder von deutschen und englischen Maler bewundern und dem Phänomen des Pittoresken nachspüren.

Noch bis 1. Mai stellt der Crailsheimer Künstler Gerhard Frank in der Ausstellung "Aus der Fülle" seine Arbeiten aus.

Noch bis 7. Mai werden in der großen Sonderausstellung "Tamilische Geschichten aus Indien und der Welt" im Lindenmuseum in Stuttgart erzählt.

viele weitere Veranstaltungen sind im Moritz-Event-Kalender zu finden