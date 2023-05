ie MORITZ-Redaktion hat wieder einige Tipps fürs Wochenende. Ob Ausstellung, Weingenuss oder Konzert - es wird Einiges in der Region geboten.

Region Stuttgart/Göppingen

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind in Stuttgart zeigt dabei eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. mehr dazu

Comedian Chris Tall besucht die MHP Arena in Ludwigsburg mit seinem neuen Programm »Schönheit braucht Platz!«. mehr dazu

Der musikalische Tausendsassa Heinz Ratz präsentiert in der Rätschenmühle in Geislingen am Freitag einen Querschnitt aus seinem Programm. mehr dazu

Die Band Völkerball liefert am Samstag Rammstein-Tribute der Extraklasse im Wizemann in Stuttgart. mehr dazu

Ab Freitag präsentiert Birte Kaufmann in Stuttgart Fotografien der Travellers, die sesshaft geworden sind aber ein Leben außerhalb der Städte, ausgeschlossen von der irischen Gesellschaft führen. mehr dazu

Heilbronn/Hohenlohe/NOK

Am Sonntag wird vom Der DLRG-Bezirk Heilbronn am Breitenauer See ein Fest mit Vorführungen und Kinderprogrammanlässlich der beginnenden Rettungswachsaison ausgerichtet. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. mehr dazu

Das Technikteam des Hohenloher Freilandmuseums lädt zum Oldtimer-Traktorentag am 14. Mai ins Freilandmuseum nach Schwäbisch Hall-Wackershofen ein. mehr dazu

Anlässlich des 50 jährigen Jubiläums des Landkreises Hohenlohe findet am Samstag ein Jubiläumskonzert im Carmen Würth Forum in Gaisbach statt. mehr dazu

Die Kächeles besuchen am Freitag Bad Rappenau und begeistern mit ihrer schwäbischen Comedy. mehr dazu

In Heilbronn tritt am Samstag das Kabarett-Duo Blömer//Tillack mit ihrem dritten Programm »Von Flausen nach Possen« im Kulturkeller auf. mehr dazu

Die Job-Börse der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG bringt am Samstag, 13. Mai, auf den Kocherwiesen in Schwäbisch Hall wieder Jugendliche mit Betrieben zusammen, die zukünftige Kollegen suchen. mehr dazu